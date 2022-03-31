Hırsızlık olayı kanlı bitti! Mahalle kavgasında 1 şüpheli tutuklandı

Maltepe'de 26 Mart gecesi meydana gelen hırsızlık olayı cinayetle son buldu. İddiaya göre sokak ortasında par halindeki otomobili çalmaya yeltenen hırsız Çetin Gül, aracın alarmı ötmeye başlayınca yakayı ele verdi. Alarm sesini duyunca evinin penceresinden bakan Besim K., kendi aracı olduğu görünce aceleyle aşağı koştu. Telaşa kapılan Çetin Gül, kaçmaya çalıştıysa da başaramayarak Besim K. tarafından darp edildi, sesleri duyarak gelen mahalle sakinlerinin de tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri 2'si çocuk 8 kişiyi gözaltına alırken ağır yaralanan Çetin Gül'ün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Emniyet işlemlerinin ardından 18 yaşından büyük 6 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, 6 şüpheliyi tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Cüney A. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 5 şüpheli Besim K., Ceyda K., Nuriye K., Orhan K., Cüneyt A. ve Mesut Ç. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araba çalmaya çalıştı mahalleli döverek öldürdü