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Giriş Tarihi: 8.2.2022 11:03 Son Güncelleme: 8.2.2022 11:26

PKK’nın 10 yaşında kaçırdığı Rozerin’in annesi: “Vicdansızlar koynumdan çaldılar”

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
PKK’nın 10 yaşında kaçırdığı Rozerin’in annesi: “Vicdansızlar koynumdan çaldılar”

Muş’ta 10 yaşında kaçırılan kızı Rozerin için Diyarbakır’daki 2,5 yıldır devam eden evlat nöbetine eşi ile birlikte katılan annenin sözleri yürekleri dağladı. 8 çocuk annesi Kevser Uyğaç, “Kızımı geceleri korktuğunda bir bebek gibi koynumda yatırıyordum. PKK, Rozerinimi koynumdan çaldı. Vicdansızlar, yağmurlu havada gök gürlediğinde korktuğu için annesinin koynunda yatan bir kız çocuğunu dağa kaçırdılar” ifadelerini kullandı.

Muş'un Bulanık İlçesi'nde yaşayan Kevser ve Ali Uyğaç'ın ilkokul 4'üncü sınıfa giden kızları Rozerin, 10 yaşında terör örgütü tarafından dağa kaçırıldı. Yaşı itibarıyla annesine bakımına muhtaç olan Rozerin Uyğaç'ın kaçırılması vicdanları sızlatırken, ailesine de büyük bir acı bırakıldı. Çoban eşinin kazandığı parayla çocuklarının büyüten anne Kevser Uyğaç, yaklaşık 8 yıl öce kaçırılan kızının her gün rüyasına girdiğini belirterek, okul çantasını dahi taşıyamayan kızının sırtına silah yüklediklerini söyledi. Kızından 8 yıldır haber alamadığını sağ mı ölü mü akıbetiyle ilgili bir bilgi sahibi olmadıklarına dikkat çeken anne Kevser Uyğaç, teselli bulacak bir resmi dahi bulunmayan kızını çök özlediğini ifade etti.

"ELİMDE BİR RESMİ BİLE OLMAYAN ROZERİN'İMİ VERİN BANA"

'Kokusunu özlediğim Rozerin'i mi verin bana' diyen anne Kevser Uyğaç, "Evladım ürkek bir çocuktu. Kızımı geceleri korktuğunda bir bebek gibi koynuma alıp uyutuyordum. PKK ve destekçileri Rozerin'i mi koynumdan çaldı. Vicdansızlar, yağmurlu havada gök gürlediğinde korktuğu için annesinin koynunda yatan bir kız çocuğunu dağa kaçırdılar. Bir anneye yaşatılmaması gereken en büyük acıyı yaşattılar" dedi.

"ANNE ÖĞRETMEN OLUP SANA DESTEK OLACAĞIM DİYORDU"

Okulu ve öğretmenini çok sevdiğinden dolayı öğretmen olmak isteyen kızının hayallerinin çalındığını kaydeden anne Kevser Uyğaç, "Bana sürekli 'anne öğretmen olup sana destek olacağım' diyordu. Bunu kızıma çok gördüler ve izin vermediler" ifadelerini kullandı.

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PKK’nın 10 yaşında kaçırdığı Rozerin’in annesi: “Vicdansızlar koynumdan çaldılar”
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