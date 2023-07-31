PKK’nın finans kaynağına darbe

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

NARKOTERÖR OPERASYONU

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, Lice kırsalında narkoterör operasyonu gerçekleştirdi.

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BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Operasyon sonucunda; 114 kilogram toz esrar, 299 kilogram kubar esrar, 3 milyon 143 bin kök kenevir ile 415 bin kök skunk ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Jandarma timlerini tebrik ederken uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edeceği mesajını paylaştı.