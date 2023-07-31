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Giriş Tarihi: 31.7.2023 17:46 Son Güncelleme: 31.7.2023 18:23

PKK’nın finans kaynağına darbe

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK’nın finans sağladığı uyuşturucu ticaretine darbe indirdi. Diyarbakır Lice kırsalında yakalanan uyuşturucu ile terör örgütünün 11 milyar Türk lirası yasadışı gelir elde etmesi engellendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,  operasyonu gerçekleştiren Jandarma timlerini tebrik ederken uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edeceği mesajını paylaştı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’nın finans kaynağına darbe

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

NARKOTERÖR OPERASYONU

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, Lice kırsalında narkoterör operasyonu gerçekleştirdi.

PKK'nın finans kaynağına darbe | Video

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Operasyon sonucunda; 114 kilogram toz esrar, 299 kilogram kubar esrar, 3 milyon 143 bin kök kenevir ile 415 bin kök skunk ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Jandarma timlerini tebrik ederken uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edeceği mesajını paylaştı.

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PKK’nın finans kaynağına darbe
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