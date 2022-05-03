PKK’nın finans kaynaklarına Şırnak’ta operasyon: 55 gözaltı

Alınan bilgilere göre, güvenlik güçleri tarafından 25 Nisan - 01 Mayıs 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 1,94 gram esrar, 0,76 gram metamfetamin, 0,29 gram eroin, 1 adet bong düzeneği, 7 bin 356 paket kaçak sigara ve 11 adet cep telefonu ele geçirildi.Operasyonlarda, 29'ü kaçakçılık, 22'si asayiş ve 4'ü ise terör suçundan olmak üzere toplam 55 şüpheli gözaltına alındı.