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Giriş Tarihi: 23.1.2022 14:30 Son Güncelleme: 23.1.2022 14:43

PKK’nın gerçek yüzünü gören teröristler kaçıyor

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’nın gerçek yüzünü gören teröristler kaçıyor

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken, terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK’nın gerçek yüzünü gören 4 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim olmasıyla birlikte 2022 yılında bu sayı 9’a ulaştı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

TERÖRİSTLER TESLİM OLMAYA DEVAM EDİYOR

Teslim olan örgüt mensuplarının 1992-2016 yılında örgüte katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a yükseldi.

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PKK’nın gerçek yüzünü gören teröristler kaçıyor
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