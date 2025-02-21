PKK’nın HDK yapılanmasına İzmir’de skandal karar

PKK/KCK silahlı terör örgütün kent meclisi yapılanmasından yer alarak örgütün ayakta kalması, çözülmesinin önüne geçilmesi mevcut örgüt üyelerinin muhafazasının sağlanmasını sağlayan protesto yürüyüşlerine katılarak, taziye ziyaretleri gibi faaliyetleri gerçekleştiren eylemlerde örgüt lehine sloganlar atan terörist Nurmehmet Ç. hakkında silahlı terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD/YPJ üyeliği suçunu işlediği gerekçeleriyle dava açıldı.

İZMİR 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BERAATİNE KARAR VERDİ

İzmir 20. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan HDK yapılanmasında yer alan Nurmehmet Ç. hakkındaPKK/KCK/PYD/YPJ/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan beraat kararı verilirken, silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

İSTİNAFTAN SKANDAL KARAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar itiraz edilmesi üzerine dava istinafa taşındı. İstinaf Mahkemesi de ilk derece mahkemesinin verdiği skandal kararı haklı buldu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiğini belirtti. istinaf başvurusunun esastan reddeden İzmir Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi örgüt üyesinin serbest bırakılmasına karar verdi.

ELEBAŞI ÖCALAN TARAFINDAN KURULDU

Terör örgütünün alt yapılanması olan DTK'nın faaliyetlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile sınırlı kalması, yaptığı eylem ve etkinliklerde yeterli halk desteğini alamaması, geniş bir halk tabanına yayılamaması ve sınırlı bir kitleye hitap etmesi sebebiyle ülke geneline hitap edecek yeni bir yapılanma oluşturulması gereği duyan örgüt, bu amaçla sözde özerklik ve konfederal yapıyı ülke geneline yaymak, marjinal ve sol gruplar/yapılanmalar ile müzahir kitleyi tek çatı altında toplamak, tepeden başlamak üzere tabana yayılan bir strateji ile başta TBMM'ye alternatif bir çatı meclis olmak üzere sosyo-kültürel sınıf ve azınlıklara hitap eden meclisler oluşturmak ve bu yolla terör örgütü ile toplumun diğer kesimleri arasında köprü kurmak amacıyla fikri temelleri PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından atılan HDK isimli yeni bir yapılanma kurmuştu.

AYNI ŞEKİLDE 19 KARARIN ONANDIĞI ÖĞRENİLDİ

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre İzmir'deki mahkemelerin HDK üyelerine beraat kararı verdiği, 19 farklı dosyanında bu şekilde onandığı öğrenildi.