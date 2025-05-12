PKK’nın kendisini fes etmesi vatandaşı mutlu etti! Yıllardır kanayan yara sonunda tedavi edildi

Hayri Taş, "PKK'nın kendini fesetmesi yıllarca kanayan yaranın sona ermesidir. 1990 yıllarından bugüne kadar PKK yüzünden binlerce Türk genci lazı ,çerkezi, alevisi kürdü şehit oldu. Binlerce anne ve baba gözyaşı döktü. Ülkemizin milli serveti bu terör yüzünden bombalarla mermilerle heba oldu. Biz yıllardır terörle mücadele konusunda ordumuza ve devletimize desteğimizi verdi. Terörün her türlüsüne karşı tepkimizi verdik bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. PKK'nın kendini festetmesi ülkemiz için büyük bir fırsat olacak ve kalkınmaya yolaçacağıktır Yıllarca mille servet bu uğurda heba oldu. Bir çok gencimiz hayatını kaybetti. Bu ülke bundan sonra biraz olsun nefes alacaktır. Bu olayı gerçekleştiren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP genel başkanı Devlet Bahçeli ve tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Artık ülkemizde terörsüz bir hayat yaşayacağız. Artık analar ve babalar ağlamayacak. Çocuklar yetim kalmayacak gözü yaşlı eşler kalmayacak" dedi.

Ahmet Şimşek, "Terörsüz Türkiye PKK'nın kendisini fesetmesi ile anlam kazanmıştır. Terörsüz Türkiye Türkiye Cumhuriyetine hayırlı olsun. PKK'nın kendini fes etmesi bizi halk olarak çok mutlu etti. Her zaman terör korkusu ile yaşamaktan pisikolojimiz bozulmuştu. Bundan sonra Terörsüz Türkiye'nin huzurunu yaşayacağız. Silahlı kuvvetlerimizin yıllardır terör için harcadığı bombalar ve mermilerin harcanmayacak olması da bizi mutlu etmektedir. Teröre harcanan paralar ülkenin refahı için kullanılacaktır. Ülkemizde güçlenecek ve istikrarlı bir yaşam sağlanacaktır" şeklinde konuştu.