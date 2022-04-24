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Giriş Tarihi: 24.4.2022 10:46 Son Güncelleme: 24.4.2022 10:48

PKK’nın mali yapılanmasında yer alan 18 kişi tutuklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
PKK’nın mali yapılanmasında yer alan 18 kişi tutuklandı

Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu tespit edilen ve operasyon düzenlenen 91 kişiden 18’i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan mali verilerin incelenmesi sonucu 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatmıştı. Gözaltı kararı verilenler arasında PKK elebaşlarında Murat Karayılan ile HDP'li eski Belediye Başkan vekilleri, eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu öğrenilmişti. 13 ilde şafak vakti yapılan operasyonda 48 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin Karayılan talimatıyla Kobani olaylarını finanse ettiği belirlenmişti.

18 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 48 kişi sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 18'i sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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PKK’nın mali yapılanmasında yer alan 18 kişi tutuklandı
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