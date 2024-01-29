PKK’nın şehir yapılanması YPS’ye operasyon; sözde sorumlusu da yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışmasıyla Diyarbakır ve Mersin'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik operasyon düzenlendi. 6 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında YPS'nin sözde sorumlusu 'Demhat' kod adlı Ö.Ç.'nin de olduğu 5 şüpheli, yakalandı.