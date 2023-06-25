PKK’nın siyasi uzantısı HDP Hanifi Zengin’i hedef göstermişti! HDP’ye LGBT’liler de katıldı





"SABRINDAN ÖTÜRÜ SAYGI SUNARIM"



LGBT'lilere tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları "Resmen devlete meydan okuyorlar. Burası devlete meydan okuma yeri değildir. Devlete kafa tutamazsınız. Devletin polisi sizlere izin vermez ve devlet; emniyet güçleri ve diğer makamlarıyla size haddinizi bildirir. Helal olsun Hanifi Zengin müdürüm" yorumları yaptı. Sosyal medya kullanıcılarından Barış B. de paylaşımında "Hanifi müdürüm. Gösterdiğin sabır ve kaya gibi duruşundan ötürü saygılarımı sunarım. Allah razı olsun" yazdı. İstanbul'un farklı ilçelerindeki izinsiz gösterilerde ve izinsiz yürüyüşlerde 96 kişi gözaltına alındı.



TACİZ İFTİRASI DA ATMIŞLARDI

26 Haziran 2022 Pazar günü İstanbul Beyoğlu'nda LGBT'lilerin izinsiz yürüyüşü sonrasında çıkan olaylarda Çevik Kuvvet Polisleri'nin gözaltı yapmak için müdahale ettikleri bir grup içerisinden kaçmaya çalışan bir LGBT'liyi gözaltına almak için tutan Emniyet Müdürü Hanifi Zengin'e "Taciz" iftirası altında "Linç Kampanyası" başlatılmıştı. Siber zorbalar, linç kampanyasında Hanifi Zengin'in yaptığı müdahaleye "Taciz" iftirası atmıştı. Olayın videosunda tacize yönelik herhangi bir harekete rastlanmazken, Siber Zorbalar Hanifi Zengin'e iftira atmanın yanı sıra fotoğraflarıyla hakaretlerde ve tehditlerde bulunmuş, Hanifi Zengin'i hedef göstermişlerdi. Bir çok sosyal medya kullanıcısı ise; görüntülerde herhangi bir taciz olayına rastlanmamasına rağmen "Tacizci Polis" başlığıyla adeta linç edilen Emniyet Müdürü Zengin'e atılan taciz iftirasına tepki göstermişti. Linç Kampanyası'nda Hanifi Zengin'in fotoğrafları da kullanıldı ve Hanifi Zengin hedef gösterildi. Siber zorbalar, Hanifi Zengin'e iftira atmanın yanı sıra hakaretlerde ve tehditlerde de bulundu. Yaşanan iftira dolu linç Kampanyası "Böyle konularda iftiralar atanlar gerçek taciz olaylarını da istismar edenlerdir" yorumlarına yol açmış, Gizem A. isimli bir kadın sosyal medya kullanıcısı gönderdiği mesajda "Şaka mı bu? Ben neden taciz göremiyorum? Gerçekten birilerini linçlemek için ne uyduracağınızı şaşırmışsınız" yazarak linç kampanyasına tepki göstermişti.