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Giriş Tarihi: 12.12.2021

PKK’nın sözde meclis binası vuruldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonları tüm hızıyla sürerken, her geçen gün örgüte ağır darbe vuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın Sincar bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait sözde halk meclisi binasını vurdu. Diyarbakır'dan kalkan F-16 savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava harekatında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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PKK’nın sözde meclis binası vuruldu
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