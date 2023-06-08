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Giriş Tarihi: 8.6.2023 09:12 Son Güncelleme: 8.6.2023 10:13

PKK’nın yıktığı tarihi yapı onarıldı... Kütüphane olarak hizmete giriyor

Terör örgütü PKK’nın yıktığı çocuk kütüphanesi olarak kullanılan tarihi binada başlatılan restorasyon çalışmalarını yüzde 97’si tamamladı. Teröristlerin el yapımı patlayıcılarla tahrip ettiği yapı kısa süre sonra Diyarbakırlı çocuklara ve gençlere hizmet vermeye hazırlanıyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
PKK’nın yıktığı tarihi yapı onarıldı... Kütüphane olarak hizmete giriyor

Diyarbakır'da yaklaşık 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından hendek ve el yapımı patlayıcılar nedeniyle yıkılan Sur'daki tarihi binalarım onarım çalışmaları devam ediyor.

'Sözde özerklik' bahanesiyle el sokaklara döşenen el yapımı patlayıcılarla ağır hasar gören Sur Belediyesi'ne ait Çocuk Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 'Sur İhya Projesi' kapsamında aslına uygun onarılan tarihi yapı önümüzdeki günlerde yeniden Çocuk Kütüphanesi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

Sur Kaymakamı/Belediye Başkanvekili Asım Solak, binada yapılan çalışmaları yerinde inleyerek, "Sur olayları sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca saldırıya uğrayan ve zarar gören Sur Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarında incelemelerde bulunduk. Bitme aşamasına gelen tarihi yapıyı, en kısa zamanda çocuklarımız ve gençlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

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PKK’nın yıktığı tarihi yapı onarıldı... Kütüphane olarak hizmete giriyor
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