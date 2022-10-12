PKK’ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Hatay il Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Amanos dağlarında PKK terör örgütüne yönelik başlattığı Şehit Jandarma Er Emrah Göçer'in isminin verildiği operasyon sürüyor. Geçtiğimiz günlerde bulunan silah ve mühimmat depolarının ardından bölücü terör örgütü mensuplarının daha önceki yıllarda kullandıkları belirlenen iki depo daha bulundu.

Payas'ın Kozludere Mahallesi'nde bulunan depolarda 150 kilo un, 70 kilo bulgur, 30 kilo kuru fasulye, 30 kilo pirinç, 19 kilo tahin, 18 kilo pekmez, 5 kilo türk kahvesi, 5 litre ayçiçeği yağı, 6 paket makarna, 5 kilo şeker, 4 adet jelikan bidon, 3 kilo çay ve 15 kilo tütün ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet savcılığının talimatı ile el koyan güvenlik güçleri malzemeleri olay yerinde imha etti.