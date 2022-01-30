PKK’ya bir darbe de Almanya’dan

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, 2019 yılında; Mezopotamya Yayınevi ve MIR Multimedyanın PKK ile irtibatlarının bulunduğu gerekçesiyle faaliyetlerini dönemin İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından yasaklanmıştı. Yasaklamanın, Alman Dernekler Kanunu uyarınca İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi kullanılarak yapıldığı ve söz konusu "şirketlerin" 1993 yılından bu yana Almanya'da yasaklanan PKK ile irtibatlı olduğu ve bu nedenle kararın alındığı öğrenilmişti. Alman Federal İçişleri Bakanlığı'nın bu yasaklama kararından sonra, ilgili şirket temsilcileri tarafından alınan kararın iptali için idari yargı yoluna başvurdu.

MEZOPOTAMYA PKK'NIN PROPAGANDASINI YAPIYOR

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılında iki şirketin PKK'nın yan yapılanması olduklarını ve yasaklanması kararının hukuka uygun olduğu, şirketlerin 1993 yılından bu yana Almanya'da faaliyetleri yasaklanan PKK'nın devamının sağlanması, propaganda malzemelerinin yayını ve bunların satısından elde edilen gelirin terör örgütü faaliyetlerinin desteklenmesi için kullanıldığı aktardı. Ayrıca yasaklı PKK'nın Avrupa'da amaçlarına ulaşabilmek ve ideolojisini yayabilmek ve örgüte yeni eleman kazandırabilmek için çeşitli kurum, kuruluşlar ve medya yayın organları üzerinden faaliyetlerine devam ettiği ve davacıların da gerek organizasyon, gerek mali ve personel açısından PKK'nın örgütsel yapısına dahil oldukları, bu nedenle konuya bütüncül bakıldığında PKK'nın yan yapılanması oldukları, Mezopotamya Yayınevi'nin PKK örgütsel yapılanması içerisinde propaganda malzemelerinin yayınlanması görevini yerine getirdiklerini aktardı.

PKK'nın farklı isimdeki yan yapılanmaları hala faaliyetlerini sürdürdükleri ve Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunda da Almanya'da 14 bin 500 civarında taraftarı bulunduğunu ve tüm Avrupa'yı bir geri çekilme alanı ve finansman temin etme kaynağı olarak kullandıkları görülmüştü. Bu raporlarda geçmesi sebebiyle de Alman güvenlik ve adli makamları ise özellikle PKK'nın bölge ve alan sorumlularını takip ediyor.

PKK'DAN MEZOPOTAMYA VE MİR MULTİMEDYA'YA PARA AKTARILIYOR

Şirket yöneticilerinin PKK örgütsel yapısına dâhil oldukları ve terör örgütünden gelecek mali katkılar olmadan, şirketin aşırı borçlu olması nedeniyle faaliyetlerine devam edemeyeceği, ayrıca şirket faaliyetleri ile ilgili olarak terör örgütünün Avrupa yapılanmasına hesap vermek zorunda oldukları, MİR Multimedya şirketinin ise müzik yayınları üzerinde faaliyette bulunduğu ve yöneticilerinin Mezopotamya Yayınevi ile aynı olduğu, terör örgütü tarafından daha önce kurulan ve iflas eden bir şirketin devralınması ile kurulduğu ve ticari faaliyetlerinden elde edilen gelir ile terör örgütünün mali açıdan desteklendiği ve bunların da terör örgütünün Avrupa yapılanmasına hesap vermek zorunda olduklarına işaret etti.