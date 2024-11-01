PKK’ya büyük darbe! 661 kg patlayıcı madde ele geçirildi

Şırnak, Mardin, Elazığ, Hatay, Muş, Siirt, Tunceli, Iğdır, Bingöl, Bitlis ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıkları'nın yürüttüğü çalışmalarda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timleri'nin yanı sıra J-SİHA ve ATAK helikopterlerinin de desteğiyle 37 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMATLAR

Operasyonların sonunda, terör örgütüne ait yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat arasında: "661 kilogram patlayıcı madde, 4 adet M79 Isı Güdümlü Tanksavar Mühimmatı, 3 adet RPG-7 Roketatar, 3 adet PKM Makineli Tüfek, 4 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 12 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 105 adet el bombası, 78 adet roketatar mühimmatı, 25 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı, 14 bin 67 adet çeşitli ebatta mühimmat" yer aldı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bölücü terör örgütünün eylem amacıyla hazırladığı tüm inleri bir bir tespit ediyor, başlarına yıkıyoruz. Şehirde, kırsalda, gece gündüz demeden operasyonlarımız devam edecek" dedi.