PKK’ya kış darbesi! Teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan hava destekli "Eren-Kış 1 Şehit Yarbay Songül Yakut" operasyonu devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel eğitimli jandarma komando, özel harekat ve güvenlik korucularının katıldığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği "Eren-Kış 1" operasyonunda, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınaklar bulundu. Bombalı tuzaklara karşı alınan güvenlik önlemlerinden sonra sığınaklarda komandolar arama yaptı. Yapılan aramalarda, terör örgütünün Şırnak kırsalındaki cephaneliği ele geçirildi.
Sığınaklarda, 6 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 keskin nişancı tüfeği, 3 piyade tüfeği, 92 RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 el bombası ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.