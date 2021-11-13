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Giriş Tarihi: 13.11.2021 19:00

PKK’ya kış darbesi! Teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
PKK’ya kış darbesi! Teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Eren operasyonunda, teröristlere ağır darbe vuruldu. Operasyonda, terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi.

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan hava destekli "Eren-Kış 1 Şehit Yarbay Songül Yakut" operasyonu devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel eğitimli jandarma komando, özel harekat ve güvenlik korucularının katıldığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği "Eren-Kış 1" operasyonunda, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınaklar bulundu. Bombalı tuzaklara karşı alınan güvenlik önlemlerinden sonra sığınaklarda komandolar arama yaptı. Yapılan aramalarda, terör örgütünün Şırnak kırsalındaki cephaneliği ele geçirildi.

Sığınaklarda, 6 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 keskin nişancı tüfeği, 3 piyade tüfeği, 92 RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 el bombası ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

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PKK’ya kış darbesi! Teröristlerin cephaneliği ele geçirildi
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