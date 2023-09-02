PKK/YPG ile Araplar arasında çatışmalar sürüyor: PKK’nın saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

ABD öncülüğündeki DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) tarafından desteklenen PKK/YPG-SDG ile Deyr Ez Zor Askeri Meclisi (DAM) unsurları arasında örgütün hegemonik uygulamalari sebebiyle yasanan gerilimler, Temmuz ayın son haftasında silahlı çatışma boyutuna ulaştı. DMUK'un taraflar arasında sükuneti sağlama girişimleri neticesinde ise çatışmalar, Ağustos ayının ilk haftası itibariyle geçici olarak sonlandı.

PKK'LILAR KOMUTANI TUTUKLADI

Taraflar arasındaki gerginlik, Deyr Ez Zor Asker Meclis Komutanı Abu Havle kod adlı Ahmet El Hubeyl'in PKK/YPG-SDG' nin üst düzey sorumlularından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin tarafından 27 Ağustos günü Haseke'ye davet edilmesi akabinde tutuklanması ile tekrar tırmanışa geçti.

ARAP AŞİRETLERİNDEN ABD'YE TEPKİ

Deyr Ez Zor kirsalinda Baggara ve Ageydat aşiretlerinin öncülüğündeki aşiret grupları ile SDG unsurları arasında silahlı çatışmalar yeniden başlandı. Taraflar arasında meydana gelen çatışmalarda iki taraftan da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı öğrenildi. Olaylar esnasında ABD'nin de terör örgütünü koruyucu tavrı, PKK/YPG-SDG' yi cesaretlendirirken bu durumun Arap aşiretler nezdinde de ciddi tepkiye neden olduğu kaydedildi. Sözde DEAŞ ile savaşmak amacıyla silahlandırılan bir diğer terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı olan yapıların, Fırat'ın doğusunda bölge halkına yönelik uyguladığı şiddet endişe verici boyutlara ulaştığı öğrenildi.

PKK 5'İ ÇOCUK 6 KİŞİYİ HAVAN ATIŞIYLA ÖLDÜRDÜ

Terör örgütü PKK/YPG-SDG'nin, Arap aşiretlerine yönelik baskısının yanı sıra Suriye'deki terörden arındırılmış bölgelerdeki saldırılarına da devam ettiği ortaya çıktı. Örgüt, uyguladığı politikaların sonucu olarak kontrol altında tuttuğu bölgelerde yaşanan olayların ardından, muhalif bölgelere çok sayıda havan atışı gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırılar neticesinde aralarında 5 çocuğun da bulundugu 6 kişi hayatını kaybetti.