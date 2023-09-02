Haberler Yaşam Haberleri PKK/YPG ile Araplar arasında çatışmalar sürüyor: PKK'nın saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.9.2023 17:51 Son Güncelleme: 2.9.2023 18:13

PKK/YPG ile Araplar arasında çatışmalar sürüyor: PKK'nın saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde PKK/YPG ile örgütün güdümündeki sözde Deyrizor Askeri Meclis grubu arasında uzun süredir yaşanan gerilim, örgütün, sözde grup komutanı Ahmed el-Hubely’in tutuklanması üzerine çatışmaya dönüştü. Terör örgütü PKK/YPG-SDG'nin, Arap aşiretlerine yönelik baskısının yanı sıra Suriye'deki terörden arındırılmış bölgelerdeki saldırılarına da devam ettiği ortaya çıktı. Terör örgütünün muhalif bölgelere çok sayıda havan atışı gerçekleştirdiği ve bu saldırılar sonucunda aralarında 5 çocuğun da bulundugu 6 kişi hayatını kaybetti.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK/YPG ile Araplar arasında çatışmalar sürüyor: PKK’nın saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

ABD öncülüğündeki DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) tarafından desteklenen PKK/YPG-SDG ile Deyr Ez Zor Askeri Meclisi (DAM) unsurları arasında örgütün hegemonik uygulamalari sebebiyle yasanan gerilimler, Temmuz ayın son haftasında silahlı çatışma boyutuna ulaştı. DMUK'un taraflar arasında sükuneti sağlama girişimleri neticesinde ise çatışmalar, Ağustos ayının ilk haftası itibariyle geçici olarak sonlandı.

PKK'LILAR KOMUTANI TUTUKLADI

Taraflar arasındaki gerginlik, Deyr Ez Zor Asker Meclis Komutanı Abu Havle kod adlı Ahmet El Hubeyl'in PKK/YPG-SDG' nin üst düzey sorumlularından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin tarafından 27 Ağustos günü Haseke'ye davet edilmesi akabinde tutuklanması ile tekrar tırmanışa geçti.

ARAP AŞİRETLERİNDEN ABD'YE TEPKİ

Deyr Ez Zor kirsalinda Baggara ve Ageydat aşiretlerinin öncülüğündeki aşiret grupları ile SDG unsurları arasında silahlı çatışmalar yeniden başlandı. Taraflar arasında meydana gelen çatışmalarda iki taraftan da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı öğrenildi. Olaylar esnasında ABD'nin de terör örgütünü koruyucu tavrı, PKK/YPG-SDG' yi cesaretlendirirken bu durumun Arap aşiretler nezdinde de ciddi tepkiye neden olduğu kaydedildi. Sözde DEAŞ ile savaşmak amacıyla silahlandırılan bir diğer terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı olan yapıların, Fırat'ın doğusunda bölge halkına yönelik uyguladığı şiddet endişe verici boyutlara ulaştığı öğrenildi.

PKK 5'İ ÇOCUK 6 KİŞİYİ HAVAN ATIŞIYLA ÖLDÜRDÜ

Terör örgütü PKK/YPG-SDG'nin, Arap aşiretlerine yönelik baskısının yanı sıra Suriye'deki terörden arındırılmış bölgelerdeki saldırılarına da devam ettiği ortaya çıktı. Örgüt, uyguladığı politikaların sonucu olarak kontrol altında tuttuğu bölgelerde yaşanan olayların ardından, muhalif bölgelere çok sayıda havan atışı gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırılar neticesinde aralarında 5 çocuğun da bulundugu 6 kişi hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sabancı çiftini zorlu bir süreç bekliyor
Azim, başarı, gurur: Çobanlık yaparken ders çalışıp tıp fakültesini kazandı
Kılıçdaroğlu kendisine "Kanı bozuk, hain ve zavallı" diyen Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışmanı yaptı
HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo! Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?
Ne ‘Asena’ olabildi ne de ‘Demir Leydi’
Dışarıdan nasıl göründüğünüzü bir bilseniz
İki büyük yanılgı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’nin ‘üç iktidarı’ ve bunalımın kaynağı!
Henüz 15 yaşında ama 96 yıl kesinleşmiş hapis cezası var
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK/YPG ile Araplar arasında çatışmalar sürüyor: PKK'nın saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA