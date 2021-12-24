PKK/YPJ terör örgütünün sözde kadın komutanı yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, başarılı bir operasyona daha imza atıldı. Son 3 ayda, gerçekleştirmiş olduğu 4 faklı operasyonda, PKK/YPG/YPJ militanı olan, silahlı eylemlerde bulunmuş ve örgütün sözde komutanlarının da olduğu belirlenen 11 kişinin yakalanarak tutuklanmasına sağlayan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir yapmış olduğu takip sonucu, Darıca İlçesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

KAÇARAK GELMİŞ

Jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK/YPJ terör örgütü üyesi olduğu ve örgütün 15 kişilik kadın grubuna komutanlık yaptığı ileri sürülen A.S.M isimli sözde kadın komutan, Darıca İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Suriye Afrin bölgesinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu, Zeytin Dalı Harekâtı öncesi kaçarak yasa dışı yollar ile ülkemize girdiği ve yakalanmamak için sık sık adres değiştirdiği ileri sürülen zanlı, jandarmada tamamlanan işlemleri sonrası öğle saatlerinde adli mercilere sevk edildi.