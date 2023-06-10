PKOS’a rağmen tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi oldu

Son yıllarda görülme sıklığı artan "Polikistik Over Sendromu (PKOS)", doğurganlığı olumsuz etkileyen ve pek çok farklı hastalığın oluşumuna da zemin hazırlayan bir kadın hastalığı ve aynı zamanda bir endokrin hastalık çocuk sahibi olmak isteyen kadınların korkulu rüyası haline geldi. Özellikle üreme çağındaki kadınlar arasında yaygın olarak görülen PKOS; tedavi edilmemesi durumunda ilerleyerek hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi pek çok ikincil hastalığa da yol açıyor.

PKOS teşhisi konulan eczacı teknisyeni Ceyda Özkan (38) 9 yıl önce Bahçelievler'de özel bir hastanenin tüp bebek servisine başvurdu. Dr. Arzu Yurci'nin 2014'de tüp bebek tedavisi sonucu ilk denemede hamile kaldı. Ecrin ismini koydukları kız çocukları 9 yaşına geldikten sonra bir evlat sahibi daha olmak için normal hamilelikle çocuk sahibi olmak istedi. Fakat hastalıktan dolayı normal hamilelik olmayınca ikinci tüp bebek denemesine başvurdu. İlk tüp bebek denemesinde bu defada 4 buçuk aylık bir erkek çocuğa hamile kaldı.

Ceyda Özkan; "PKOS'a yakalandım. 'Çocuk sahibi olamayacağız' diye çok korktuk. Tüp bebek yöntemine karar verdik ve 2014'te bir kızımız oldu. Dünyalar bizim oldu. Canımıza can kattı. Kızımız büyüyünce ikinci çocuk özlemi başladı. Fakat yine normal yolla hamile kalamayınca ikinci kez tüp bebek yöntemini denedik. İlk denemede hamile kaldım. Şimdi 4,5 aylık. Erkek evladımızın dünyaya gelmesi için gün sayıyoruz. Adını Kerem koyacağımız çocuğumuzu bize bağışlayan Allah'ıma şükürler olsun. Bana ikinci evlat mutluluğu yaşatan doktorum Arzu Yurçi'ye teşekkür ediyorum. Dünya çevre günü nedeniyle atık kumaşlardan bileklik yaparak çevremiz için faydalı çalışma yapmaktan mutlu oldum. Evladımı da temiz bir doğada ve çevrede büyümesi için mücadele veriyoruz. Çevresine duyarlı fertler olarak yetişmesi için etkinliklere hem ben katılıyorum hem de çocuğumu katıyorum." dedi.

Tüp bebek yöntemi ile 9 yıl önce dünyaya gelen ve çevre kirliliğine karşı duyarlı bir çocuk olduğunu kanıtlayan Ecrin Özkan, kahve posasından elde edilen hamurla ağaç yaparak, "Yaşadığımız çevremizi korumalıyız yeşile önem vermeliyiz. Eğer dünyayı kirletip yeşili yok edersek yaşayacak bir gezegenimiz kalmaz. Dünyamızı temiz tutalım. Çöplerimizi rastgele atmayıp geri dönüştürelim, dönüşüm kutularına atalım ki dünyamız kirlenmesin. Bize temiz bir dünya kalsın" diye konuştu.