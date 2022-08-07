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Giriş Tarihi: 7.8.2022 00:17 Son Güncelleme: 7.8.2022 00:18

Plajda hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde denize girdikten sonra plajda güneşlenen kimliği belirsiz şahsın bir süre sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

MEHMET AL MEHMET AL
Plajda hayatını kaybetti

Olay Mahmutlar Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında plajda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs denize girdikten sonra güneşlenmeye başladı. Bir süre sonra şahsın hareket etmediğini gören ve durumdan şüphelenen çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın kimliği ve ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

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Plajda hayatını kaybetti
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