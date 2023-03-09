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Giriş Tarihi: 9.3.2023 01:48

Plajda yürürken motosikletli saldırganın ateş açmasıyla öldü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, arkadaşıyla birlikte plajda yürürken motosikletli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Baker (44), yaşamını yitirdi.

DHA
Plajda yürürken motosikletli saldırganın ateş açmasıyla öldü

Olay, saat 22.30 sıralarında Kadınlar Denizi Plajı'nda meydana geldi. Bir işletmede barmen olarak çalışan Mustafa Baker ile arkadaşı A.V., plajda yürüdükleri sırada, R.K. isimli şüpheli motosikletten tabanca ile ateş etti. Şüphelinin açtığı ateş sonucu Baker başından vurulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Baker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Baker, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan yara almadan kurtulan A.V. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cinayet şüphelisi R.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Plajda yürürken motosikletli saldırganın ateş açmasıyla öldü
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