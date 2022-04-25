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Giriş Tarihi: 25.4.2022 16:46

Plakalarına 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazdığı araçla hırsızlıkta yakalandı

DHA
Plakalarına ’Evleniyoruz, mutluyuz’ yazdığı araçla hırsızlıkta yakalandı

Aksaray’da otomobilin plakalarına 'Evleniyoruz', 'Mutluyuz' yazarak fabrikadan malzeme çalan Adem Ş., yakalandı. Adem Ş., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 20 Nisan'da saat 20.30 sıralarında organize sanayi bölgesindeki bir metal fabrikasında meydana geldi. Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, metal fabrikasının bahçesinde 1 kişinin otomobile malzeme yüklediğini gördü. Otomobilin ön plakasına 'Evleniyoruz' arkasına ise 'Mutluyuz' yazısının takılı olduğunu fark eden jandarma, durumdan şüphelendi. Otomobilde yapılan aramada 5 profil demir, 1 demir jant, 2 demir sandalye, 3 metal merdiven, 9 demir raf, 2 makaraya sarılmış bakır tel ve 10 metre uzunluğunda bakır kablo ele geçirildi.

Aracının plakasına “Evleniyoruz, Mutluyuz" yazıp hırsızlık yaparken yakalandı | Video

Adem Ş.'nin yapılan üst aramasında da 10 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu hap bulundu. Malzemeleri çaldığı anlaşılan Adem Ş., gözaltına alındı. Adem Ş., işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Plakalarına 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazdığı araçla hırsızlıkta yakalandı
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