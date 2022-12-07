Plakama Ait Ceza Var Mı? E-Devlet Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama ve Trafik Cezası Ödeme Ekranı

Plakama ait ceza var mı sorusuna yanıt vermek gerekirse bu işlemler artık online olarak yapılmaktadır. Araç plakasına yazılan cezayı nasıl öğrenirim sorusuna yanıt arayanlar E-Devlet sorgulama ekranları üzerinden kolayca ceza bilgilerine ulaşabilirler. Plakama ait ceza var mı sorusuna E-Devlet sistemi üzerinden yanıt bulunabilir. E-Devlet araç plakasına yazılan ceza sorgulama ve trafik cezası ödeme ekranı hakkında tüm merak edilenleri paylaştık.

Plakama Ait Ceza Var mı?

Trafik cezaları genel olarak kişilerin ehliyetine ya da kişilerin adına yazılır. Ancak zaman zaman bu cezaların araç plakasına yazıldığı da karşılaşılabilen durumlardandır. Yazılan cezalar posta ile sizlere bildirilir. Fakat zaman zaman postada yaşanan gecikmeler kişilerin kesilen cezadan geç haberdar olmasına neden olabilir. Böyle durumlarda plakaya ait cezanın online olarak sorgulanması büyük bir önem taşır.

Trafik cezalarının son ödeme tarihi genelde cezanın tebliğinden sonraki 30. gündür. Bu 30 günlük süre zarfında cezanın ödenmesi mecburidir. Eğer ödenmesi gereken ceza 30 gün geçmesine rağmen ödenmemiş ise ceza miktarına %5 oranında faiz uygulanmaktadır. Aynı zamanda cezanın tebliğ edildiği tarihten sonraki 15 gün içerisinde bu cezayı ödemek cezanın %25 oranında ceza indirimi almanızı sağlar. Bu nedenle plakaya ait ceza sorgulama araç sahiplerinin periyodik olarak yapması gereken bir işlemdir.

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama Nasıl Yapılır?

Araç plakasına yapılan cezaların sorgulanmasında ilk başvurulan adres E-Devlet internet sitesidir. Platforma kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmak gerekir. Platform üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü alanı açılmalıdır. Burada bulunan "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" sayfasından ilgili aracın trafik cezaları sorgulanabilir.

Bir diğer sorgulama şekli ise Gelir İdaresi Başkanlığı'dır. Kurumun online platformu üzerinden MTV ve trafik cezası sorgulama ve ödeme alanına giriş yaparak gerekli sorgulama işlemleri yapılabilir.

İnternet bankacılığı üzerinden de artık pratik bir şekilde araç sorgulama yapabilmek mümkündür. Online bankacılık sistemine giriş yaparak "Ödemeler" sekmesine girerek buradan borç sorgulamasını yapabilirsiniz. En kolay yollardan birisi de 1189'a kısa mesaj göndermektir.

Trafik Cezaları Nasıl Ödenir?

Trafik cezalarını ödemenin farklı yolları bulunuyor. İnteraktif vergi dairesi ile ödeme yapabilmek mümkündür. MTV ve Trafik Cezası Ödeme alanından kolayca cezaları ödemek mümkündür. Günümüzde birçok ceza alan kişi mobil ve internet bankacılığı ile ödemeyi tercih etmektedir. Aynı zamanda E-Devlet yoluyla ödeme de mümkün olmaktadır. Bunun için de E-Devlet üzerinden Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme sekmesini açmanız gerekir.