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Giriş Tarihi: 6.1.2023 14:16 Son Güncelleme: 6.1.2023 14:16

Plakasını kapatıp drift atmıştı: O magandaya 22 bin lira ceza!

Olay İstanbul Beykoz'da yaşandı. Plakasının yarısını kapattığı lüks otomobiliyle kavşakta drift atan sürücü M.S.'ye 22 bin TL para cezası uygulandı.

DHA
Plakasını kapatıp drift atmıştı: O magandaya 22 bin lira ceza!

Dedeoğlu ve Cengizhan caddeleri kavşağında lüks bir otomobilin drift attığını gösteren görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. İnceleme başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, sürücünün yakalanmamak için plakasının sonunu kapattığını belirledi.

Otomobilin geçtiği güzergâhlardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, sürücünün kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan M.S.'ye 'Drift atmak' suçundan 20 bin 342, 'Araç tescil plakasını farklı okunması veya okunmamasını sağlamak' suçundan bin 671 lira olmak üzere 22 bin 13 lira trafik idari para cezası kesildi. M.S.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı sürede trafikten menedildi.

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Plakasını kapatıp drift atmıştı: O magandaya 22 bin lira ceza!
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