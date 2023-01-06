Plakasını kapatıp drift atmıştı: O magandaya 22 bin lira ceza!

Gözaltına alınan M.S.'ye 'Drift atmak' suçundan 20 bin 342, 'Araç tescil plakasını farklı okunması veya okunmamasını sağlamak' suçundan bin 671 lira olmak üzere 22 bin 13 lira trafik idari para cezası kesildi. M.S.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı sürede trafikten menedildi.