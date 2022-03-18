İstanbul'da beklenen kar yağışı aralıklarla etkili olmaya başladı. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün ve yarın yapılacak bazı uçak seferler tedbir amaçlı olarak iptal edilirken, planlanan diğer seferler ise sorunsuz şekilde gerçekleştiriliyor.



Türk Hava Yolları (THY) Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kısıtlamasına gidilmesi nedeniyle iç ve dış hatlarda bugün ve yarın yapacağı 157 seferini iptal etti.







Planlanan uçak seferleri sorunsuz şekilde yapılıyor | Video

MADKOM kararı gereği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bugün saat 05:00 ile 14:59 arasında yapılacak uçuşlarda yüzde 10, 19 Mart Cumartesi ise tüm gün yapılacak uçuşlarda yüzde 20 oranında iptal kararı alındı. Bu nedenle Pegasus Havayolları da İstanbul'dan bugün ve yarın yapacağı 76 seferini iptal etti.

İGA'DAN YOLCULARA KAR UYARISI

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 18 Cuma ve 19 Mart Cumartesi günü İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcuları uyararak havalimanına gelmeden önce uçuşları ile ilgili havayolu şirketleri ile iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmeleri istendi.