Kartepe İlçesi Köseköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında, gece geç saatlerde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangını fark eden çalışanlar ile bölge sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Plastik fabrikasında korkutan yangın | Video

İçeride bulunan plastik malzemelerinde alev alması ile kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin saatler süren müdahalesi ile sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Kartepe'de plastik fabrikasında yangın | Video

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.