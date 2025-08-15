Plastik ve deniz çöpleriyle mücadelede yeni dönem

Plastiklerin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 'Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası' hazırlandı. Kısa, orta ve uzun vadeli 44 eylemin yer aldığı yol haritasıyla; tek kullanımlık plastiklerin tüketimi ve plastik atık oluşumunun azaltması, mikroplastikler de dahil deniz ve kıyı ekosistemleri üzerindeki deniz çöpü baskısının hafifletilmesi ve tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik toplumda kültürel ve davranışsal bir değişim oluşturulması amaçlandı.Bakanlığın yol haritasına göre Ulusal Plastik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak. Tek kullanımlık plastiklere ilişkin hazırlanacak mevzuat kapsamında da listelenecek tek kullanımlık plastik ürünlerin kısıtlanması veya yasaklanması sağlanacak. Atık yönetim maliyetleri de dahil olmak üzere birçok malzeme için (paketler ve ambalaj kâğıtları, ıslak mendil, tütün ürünleri gibi) ücrete dayalı Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) planları hazırlanacak.Mikroplastik kirliliğinin önlenmesine yönelik AB'nin yasal teklifleri dikkate alınarak mevzuat hazırlanacak. Deterjanlar, mumlar, cilalar, oda kokuları miktoplastiklerle mücadele kapsamında mercek altına alınacak. Mikro boncuk içeren dudak ürünleri, tırnak ürünleri ve makyaj ürünlerinin yasaklanması da planlanıyor. Ayrıca mikroplastik kaynağı olan altyapı ve sektörler önceliklendirilerek, bu kaynaklardan gelen mikroplastikler için izleme ağı geliştirilecek. Deniz çöpleriyle mücadele kapsamında aktif balıkçılık sırasında deniz çöplerinin uygun şekilde toplanmasını ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini teşvik etmek amacıyla da "Çöp İçin Balıkçılık/ Avcılık" programının uygulanması planlanıyor.