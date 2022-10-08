Platonik aşığı genç kızın hayatını kabusa çevirdi... "Evime mezar resmi çizip göndermiş"

"ÖLÜM GÜNÜNE YAKLAŞIYORSUN"

E.Ç.; "Daha anlatmakla bitiremeyeceğim çok korkunç şeyler yaşadım, ölüm gününe günden güne yaklaşıyorsun diye tehdit edildim, ciddi rahatsızlıklar çekiyorum yaşadıklarımın psikolojime etkisiyle strese bağlı mide ağrıları çekiyorum. Bu yaşadıklarım beni çok yıprattı. Okuluma beni rezil ettiği için okulu bırakmayı düşündüm, sonumun ölüm olduğunu söyleyen mesajlar aldım her gün, bu kadar olayları yaşıyorsun neden kendini öldürmüyorsun diye mesaj attı. Bana bunları yaşatan hayatımı mahveden kişi hala aramızda ve hala da yaptıklarına devam etmekte. Bunu bana yapan insan olamaz. Her gün ölüm korkusuyla yaşamak ve rezil edilmek ne demek olduğunu size anlatamam. Benim yaşadıklarımı başka bir genç kızın yaşamasını istemediğim için ve adalet istediğim için bunları söylüyorum. Lütfen yardım edin"