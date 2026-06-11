Platonik âşık ilkokul arkadaşı çıktı

Adana'da Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ramazan S. (28), platonik aşk beslediği Nursel S.'yi (27) evine kadar takip ettikten sonra yaklaşıp durdurdu. Ramazan S. ile karşılaşınca panikleyen Nursel S., yere düştü. Ramazan S. cebinden çıkardığı bıçakla yerdeki Nursel S.'yi 7 yerinden bıçakladı. Nursel S.'nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine Ramazan S. kaçtı. Nursel S., ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kısa süre sonra Ramazan S.'yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Ramazan S.'nin, ifadesinde "İlkokulda birlikte öğrenim gördük. Ona âşıktım. Yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" dedi. Ramazan S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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