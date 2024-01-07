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Giriş Tarihi: 7.1.2024 16:07

Platonik aşık kaldırımda yürürken bıçakladı... Şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Ümraniye’de kaldırımda yürüyen Fazilet Doğan’ı boynundan bıçaklayan platonik aşığı ve eski iş arkadaşı K.Ç. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralı kadının hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Platonik aşık kaldırımda yürürken bıçakladı... Şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi'nde meydana geldi. Fazilet Doğan kaldırımda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından bıçaklanan Doğan, kanlar içinde yere yığıldı. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Saldırgan K.Ç.'nin elindeki bıçağı alan vatandaşlar şüpheliyi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fazilet Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşlar tarafından darbedilen şüpheli K.Ç. ise, gözaltına alınarak hastaneye götürüldü. Edinilen bilgiye göre, K.Ç.'nin Fazilet Doğan ile daha önce başka bir işyerinde beraber çalıştığı, K.Ç.'nin Doğan'ı zaman zaman rahatsız ettiği öğrenildi. Olay günü alkol alan K.Ç., Doğan ile konuşmak istedi; yaşanan tartışma sonrasında Doğan'ı boğazından bıçakladı. K.Ç. kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.

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Platonik aşık kaldırımda yürürken bıçakladı... Şüpheli adliyeye sevk edildi
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