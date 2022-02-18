Platonik aşık kan döktü: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde TOKİ konutları yerleşkesinde meydana geldi. Okuldan çıkan M.Y.Y. (17) sevgilisi E.Y. (17) ve arkadaşı E.T. (16) ile birlikte yürümeye başladı. Bu sırada genç kıza platonik aşık olduğu öne sürülen A.Y., M.Y.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., yanında taşıdığı hançer türü bıçakla M.Y.Y.'yi kalbinden, E.T.'yi de bacağından yaraladı. M.Y.Y. ile E.T. kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEDE ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine özel harekat ekipleriyle birlikte çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan A.Y., polis tarafından olayda kullandığı suç aletiyle birlikte gözaltına alınırken Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan M.Y.Y. ameliyata alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
GENÇ KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Diğer yaralı E.T.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Genç kız E.Y. ise olay yerine gelen kız arkadaşına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Polis aracının içinde yaşadığı dehşetin şokunu atlamaya çalışan genç kız bir süre sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.