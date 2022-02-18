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Giriş Tarihi: 18.2.2022 18:36 Son Güncelleme: 18.2.2022 19:19

Platonik aşık kan döktü: 1 ölü, 1 yaralı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Platonik aşık kan döktü: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da meydana gelen olayda, A.Y., platonik aşk beslediği E.Y.'nin sevgilisi M.Y.Y. ile tartışma yaşadı. A.Y., yanında taşıdığı hançer tarzı bıçak ile M.Y.Y.'yi kalbinden, yanındaki arkadaşı E.T'yi ise bacağından yaraladı. Genç kız erkek arkadaşı gözleri önünde bıçaklanınca şok geçirdi. Saldırgan A.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, M.Y.Y. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan bacağından yaralanan E.T.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olay, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde TOKİ konutları yerleşkesinde meydana geldi. Okuldan çıkan M.Y.Y. (17) sevgilisi E.Y. (17) ve arkadaşı E.T. (16) ile birlikte yürümeye başladı. Bu sırada genç kıza platonik aşık olduğu öne sürülen A.Y., M.Y.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., yanında taşıdığı hançer türü bıçakla M.Y.Y.'yi kalbinden, E.T.'yi de bacağından yaraladı. M.Y.Y. ile E.T. kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine özel harekat ekipleriyle birlikte çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan A.Y., polis tarafından olayda kullandığı suç aletiyle birlikte gözaltına alınırken Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan M.Y.Y. ameliyata alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Diğer yaralı E.T.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Genç kız E.Y. ise olay yerine gelen kız arkadaşına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Polis aracının içinde yaşadığı dehşetin şokunu atlamaya çalışan genç kız bir süre sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Platonik aşık kan döktü: 1 ölü, 1 yaralı
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