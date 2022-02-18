Platonik aşık kan döktü: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde TOKİ konutları yerleşkesinde meydana geldi. Okuldan çıkan M.Y.Y. (17) sevgilisi E.Y. (17) ve arkadaşı E.T. (16) ile birlikte yürümeye başladı. Bu sırada genç kıza platonik aşık olduğu öne sürülen A.Y., M.Y.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., yanında taşıdığı hançer türü bıçakla M.Y.Y.'yi kalbinden, E.T.'yi de bacağından yaraladı. M.Y.Y. ile E.T. kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.