Haberler Yaşam Haberleri Platonik aşık olduğu kadını öldürdükten sonra intihar etti
Giriş Tarihi: 28.6.2023 12:46 Son Güncelleme: 28.6.2023 13:11

Platonik aşık olduğu kadını öldürdükten sonra intihar etti

Adana’da tatlıcıda çalışan 29 yaşındaki Rıdvan Sebutekin, platonik aşık olduğu mesai arkadaşı Sultan Erdoğan’ı öldürdükten sonra intihar etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Platonik aşık olduğu kadını öldürdükten sonra intihar etti

Adana'da bir tatlıcıda çalışan Rıdvan Sebuktekin (29), aynı iş yerinde çalıştığı platonik aşık olduğu iddia edilen Sultan Erdoğan'ı (27) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

PLATONİK AŞK İDDİASI

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir tatlıcıda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tatlıcıda çalışan Sultan Erdoğan ve Rıdvan Sebuktekin, iş yerine geldi. Nişanlı olduğu öğrenilen Sultan Erdoğan'a platonik aşık olduğu ileri sürülen Rıdvan Sebuktekin, bir süre sonra yanında getirdiği tabancayla henüz bilinmeyen bir nedenle dehşet saçtı.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Tabancayla Erdoğan'ı vuran Sebuktekin, aynı silahla kendine de ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Rıdvan Sebuktekin ve Sultan Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada tatlıcı önüne gelen Sultan Erdoğan'ın yakınları gözyaşları dökerek fenalık geçirdi. 2 gencin cesedi polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Karamollaoğlu'ndan: Yüzde 25'in yüzde 8'i dışarıdan
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
20 yıldır çadırda tek başına yaşıyor: ‘Huzuru çadırda buldum’
Bilal Erdoğan kadar taş düşsün başınıza
Kurban Bayramı sabahı okunacak dualar ve sureler nelerdir? Bayram sabahı hangi dualar okunur, zikirler çekilir ve nasıl dua edilir?
Bayram Namazı saat kaçta? Diyanet duyurdu: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir bayram namazı saati ve 81 il için 2022 bayram namazı saatleri
En güzel Kurban Bayramı Mesajları 2022: görselli, kısa, uzun, resimli Bayram Mesajları ile dualı, hadisli Hayırlı Bayramlar sözleri!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Platonik aşık olduğu kadını öldürdükten sonra intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA