Platonik aşk dehşeti: Tatlıcıda kurşun yağdırdı!

Korkunç olay Adana'da Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir tatlıcıda sabah saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, tatlıcıda çalışan Sultan Erdoğan (27) ve Rıdvan Sebuktekin (29) iş yerine gitti. Nişanlı olduğu öğrenilen Sultan Erdoğan'a platonik aşk besleyen Rıdvan Sebuktekin, bir süre sonra yanında getirdiği tabancayla genç kıza defalarca ateş etti.
Arından aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Rıdvan Sebuktekin ve Sultan Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada tatlıcı önüne gelen Sultan Erdoğan'ın yakınları gözyaşları dökerek fenalık geçirdi. 2 gencin cesedi polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.