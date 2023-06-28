Platonik aşk dehşeti: Tatlıcıda kurşun yağdırdı!

Arından aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Rıdvan Sebuktekin ve Sultan Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada tatlıcı önüne gelen Sultan Erdoğan'ın yakınları gözyaşları dökerek fenalık geçirdi. 2 gencin cesedi polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.