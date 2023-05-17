Platonik aşkını kurşunlayan sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi! Savcı 18 yıla kadar hapsini istedi

Gaziosmanpaşa'da 11 Ocak'ta Yücel Viran otomobiliyle sokakta eski sevgilisi olduğu iddia ettiği evli Tuğçe D.'nin kullandığı otomobilin önünü kesti. Aracından inen Yücel Viran direksiyondaki Tuğçe D.'ye altı el silahla ateş etti. Kalbinden yaralanan Tuğçe D. hastaneye kaldırılırken saldırgan kayıplara karışmıştı.

PLOTONİK AŞIĞIN 18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yakalanarak tutuklanan Yücel Viran hakkında hazırlanan iddianamede suçu dolaylı olarak kabul ederken hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Savunmasına gerçekleştiren Yücel Viran, ''Yanımdaki silahla ateş ettim. Araçla geri geri giderken ateş etmeye devam ettim. Yaralanınca yardım etmeyi düşündüm ancak güvenli olmayacağını düşünerek gitmek zorunda kaldım. Küçük bir eylem yapmak istediğim için eylemi kendim sonlandırdım. İsteseydim öldürürdüm. Olaydan bir gün önce Tuğçe D.'nin evlendiğini öğrendim'' iddiasında bulunmuştu. Tuğçe D., ise ''Arkadaki araçlara çarparak kaçmaya çalıştım. Buna rağmen sanık kafama silah doğrultarak bana çok yakın mesafeden ateş etti. Kalbimden yaralandım, bir aylık hamileydim. Çocuğumu kaybettim. Bir ara aracın kapısını açtığımda sanık ölmediğimi anlayarak geriye gelmeye ilişkin hareket yaptı. O esnada bir kadın bağırınca kaçtı'' diyerek olayı anlatmıştı.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yücel Viran, müşteki Tuğçe D. ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, olay günü sanığın kendisiyle görüşmek istemeyen müştekinin annesinin evinin oraya giderek aracıyla yanaştığını ardından inip müştekinin aracına doğru yöneldiği anlatıldı. Sanıkla konuşmak istemeyen araç içerisinde bulunan Tuğçe D.'nin kapıları kitlediği bu esnada sanığın yanında bulunan ruhsatsız silahı müştekinin kafasına doğrulttuğu, Tuğçe D.'nin silahı görmesiyle aracını geriye doğru sürdüğü bu esnada sanığın 4 el ateş ettiği mütalaada yer aldı.

BUNALIM BAHANESİ

Tuğçe D.'nin silahla hayatını tehlikeye sokacak şekilde ağır yaralandığı ifade edilen mütalaada mevcut deliller kapsamında sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Sanık yücel Viran söz alarak ''Bu eylem borçlarım nedeniyle geçirdiğim bunalımdan meydana geldi. Huzurda kendisinden özür diliyorum. Allah yolunu açık etsin'' dedi. Mahkeme mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması üzere duruşmayı erteledi.