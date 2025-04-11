Plaza yaşamını bıraktı Kamboçya’da öğretmen oldu

İstanbul'da yıllardır parçası olduğu kurumsal yaşamı ve plaza kültürünü geride bırakan 28 yaşındaki Merve Ertürk, dünyayı gezmeye başladı. Merve Ertürk, gittiği ülkeleri bir iki günde gezip bitirmenin aksine burada çalışıp farklı deneyimler ediniyor. Çalışarak gezme modelini geliştiren Merve Ertürk, son olarak gittiği Kamboçya'da 1 ay boyunca gönüllü İngilizce öğretmenliği yaptı. Bazen bir hostelde çalışan, bazen bir başka işkolunda yaşayarak öğrenen Ertürk, "Gittiğim ülkelerde gönüllü çalışarak oranın kültürüne daha yakından tanıklık ettiğimi düşünüyorum. Yurtdışında seyahat ederken kendi mesleğiniz ne olursa olsun bu şekilde gönüllü işler yaparak hem oraya katkıda bulunuyor hem de kendinizi daha fazla geliştirebiliyorsunuz. Asıl istediğim orada yaşayan insanların yaşam biçimlerini, geçimlerini nasıl sağladıklarını, nasıl yemekler yediklerini, sosyal hayatları nasıl sürdürdüklerini görmeyi ve onlara yakından tanıklık etmeyi seviyorum. Geçimimi sosyal medyadan kazandığım ufak miktarlar ve yapmış olduğum birikimle sağlıyorum. Buradaki en büyük desteği ailemden alıyorum. Gittiğim ülkelerde gönüllü çalışarak oranın kültürüne daha yakından tanıklık ettiğimi düşünüyorum. En son Kamboçya'da gönüllü İngilizce öğretmenliği yaptım" dedi.

ROTAYI KÜLTÜR BELİRLİYOR

Ertürk sözlerini şöyle sürdürdü; "Gittiğim ülkelerden en çok etkilendiğim Kamboçya oldu. Oradaki insanların yakın geçmişte zorlu şeyler yaşamış olmalarına rağmen hayata umutla bakmaları ve ekonomileri çok iyi olmamasına rağmen halkın huzurlu bir hayat sürüyor olması bakış açımı değiştirdi. Bir diğer etkilendiğim yer Tayland'da Chiang Mai bölgesinde yaşayan Karen kabilesiydi. Buradaki kadınlar 'uzun boylu kabile' olarak tanınıyorlar ve boyunlarına taktıkları halkayla yaşıyorlar. Onların yaşam tarzı da beni en çok etkileyen şeylerden biriydi. Rotayı görmek istediğim kültürlere göre belirliyorum."

ZENGİN DEĞİL CESUR OLMAK GEREKİYOR

"Dünyayı görmek için zengin olman gerekmiyor, cesur olman gerekiyor" diyen Ertürk şunları kaydetti: "Sınırlarını zorlamanın, bilinmeyene adım atmanın ve kendi hikâyemi yazmanın mümkün olduğuna inanarak büyüdüm. Hayaller kurdum, farklı yaşamlara dokunmak, hikâyeler toplamak istedim. Hayat, keşfetmeye değer."