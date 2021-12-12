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Giriş Tarihi: 12.12.2021 09:22 Son Güncelleme: 12.12.2021 09:34

PÖH'ten üşüyen mültecilere battaniye

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
PÖH’ten üşüyen mültecilere battaniye

Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayan minibüs polisi alarma geçirdi. Terör konulu olduğundan şüphelenilen ve özel harekatın operasyonuyla durdurulan minibüsten dram çıktı. Çoğu savaşta annesini kaybetmiş 10 çocukla birlikte 2 kadın ve 19 erkek göçmenin bulunduğu araçta, bir göçmenin ise umuda yolculuğa 10 güverciniyle birlikte çıktığı görüldü. Gecenin soğuğunda titreyen çocukları polisin battaniyeyle sarıp sarmalaması ise  yürekleri ısıttı.

Kayseri'de gece saatlerinde polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan minibüs güzergah değiştirerek kaçmaya başladı. Harekete geçen Kayseri polisi terör konulu araç olabileceği ihtimali üzerine alarma geçti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği olayda Şanlıurfa plakalı minibüs takibe alındı. Mahalle aralarında izini kaybettirmeye çalışan minibüsün yolu, tekrar ana yola çıkmak üzereyken, Melikgazi İlçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi üzerinde polis tarafından kesildi. Zırhlı araca çarparak duran minibüste bulunanlar araçtan indirilerek yere yatırıldı.

ŞÜPHELİ MİNİBÜSTEN 31 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Minibüs çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, 19 erkek 2 kadın ve 10 çocuğun bulunduğu minibüste arama yaptı. Şüphelilerin Suriye uyruklu kaçak göçmen oldukları belirlendi. Şanlıurfa'dan Çoruma gitmeye çalıştıkları anlaşılan göçmenler araçtan indirilerek üst aramaları yapıldı. Şüphelilerde ve araçta suç unsuru malzemelere rastlanılmadı.

UMUDA YOLCULUĞA GÜVERCİNLERİYLE ÇIKTI

Araçta bomba olabilme ihtimaline karşı yapılan detaylı aramalarda bir kutu içerisinde 10 taklacı güvercin çıktı. Suriye'den kaçarken güvercinlerini de yanına alan bir göçmen, güvercinlerinin olduğu kutuyu biran olsun bırakmadı. Kaçak göçmenlerin olay yerinden emniyete intikal ettirilmeleri sırasında kutuda bulunan güvercinleri polis minibüsünün bagajına konulan göçmen, araç içerisine binmeyerek bagaja yöneldi. Suriyeli göçmen güvercinlerinin yanına oturarak onlarla birlikte emniyete gitti.

ÜŞÜYEN ÇOCUKLARI BATTANİYEYE SARAN POLİS YÜREKLERİ ISITTI

Polisin şüpheli minibüsü durdurmasının ardından aşağıya indirilen kaçak göçmenlerin üst aramaları yapıldı. Minibüs ve arkasındaki römorkta da arama yapılırken, yol kenarında bekleyen çocuklar ve kadınlar soğuktan üşüdü. Bir özel harekat polisin üşüyen çocukları battaniyeyle sarıp sarmalaması ise yürekleri ısıtan görüntü oldu. Yunan güvenlik güçlerinin botlarını patlatarak ölüme terk ettiği kaçak göçmenlere Türk polisinin baba şefkatiyle yaklaşması 'İşte Türk polisinin şefkati' dedirtti.

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PÖH'ten üşüyen mültecilere battaniye
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