Polat’a ‘cezaevinde kalabilir’ raporu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Dilan Polat'a ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. Raporda, "Koruma ve tedavi altına alınması sonrası, ilgili sağlık kuruluşunca hastalığının klinik remisyona (iyilik hali) girdiğine karar verilerek taburcu edilmesi sonrasında, önerilen tedavisi ve poliklinik kontrollerinin sağlanarak, cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceği oy birliği ile mütalaa olunur" ifadesine yer verildi. İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, kara para aklamakla suçlanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı.