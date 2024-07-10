Polatlar iddianamesinde çarpıcı detaylar: Engin Polat “örgüt lideri” eşi Dilan “yönetici

İddianamenin 1 numaralı şüphelisi Engin Polat için savcılık "örgüt lideri" değerlendirmesi yaptı. İki numarada ise "örgüt yöneticisi" olarak belirtilen eşi Dilan Polat yer aldı. İki isim için savcılık, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma-Yönetme", "Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 40'ar yıla kadar hapislerini istedi.

KARA KUTU DA YÖNETİCİ ÇIKTI

28 şüphelinin bulunduğu iddianamede 3 numarada Engin Polat'ın kardeşi Ahmet Kürşat Polat bulunuyordu. Yine örgüt yöneticisi sıfatıyla iddianamede yer alan kardeşi, babası Sezgin Polat, muhasebecisi Ahmet Gün'ün de 40 yıla kadar hapsi istendi. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ve Dilan Polat'ın "kara kutusu" olduğu iddia edilen "Mıstık" lakaplı Mustafa Özalp da yönetici pozisyonunda iddianamede yer alıp aynı suçlardan 40 yıla kadar hapsi talep edildi.

ANNEANNE DE ÖRGÜT ÜYESİYMİŞ

Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu ise örgüt üyesi olarak adlandırıldı. Doğu'nun 36 yıla kadar hapsi istendi. Engin Polat'ın soruşturma kapsamında serbest bırakılan 74 yaşındaki anneannesinin de "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, "Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 36 yıla kadar hapis cezası istemi iddianamede yer aldı. Böylelikle 5'i tutuklu 28 şüphelinin olduğu iddianamede Engin Polat örgüt lideri, eşi Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli örgüt yöneticisi, 21 şüpheli ise örgüt üyesi olarak belirlendi.