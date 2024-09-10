Polatların tahliyesine itiraza ikinci ret

Polatlar davasında verilen tahliye kararına yapılan itirazı, İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi de reddetti. Engin ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada, tutuklu 4 sanık için tahliye kararı çıkmıştı. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararına aynı gün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiş ancak itiraz reddedilmişti. Mahkemenin ret kararının ardından üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi de sanıkların tahliyesine gelen itirazı reddetti.