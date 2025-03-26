Polenler alerjiyi tetikliyor

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğa uyanırken, alerjik reaksiyonlar da çoğalıyor. Özellikle polenler ve evdeki 'mold' (küf) gibi alerjenler, yaşam kalitesini düşürüyor. Halk arasında "bahar gribi" ya da "saman nezlesi" olarak bilinen bu durum, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaygın bir sorun haline geliyor. İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mahir İğde, "Burun mukozasının iltihaplanmasıyla oluşan bu alerjik hastalık, insan sağlığını ve yaşam kalitesini etkiliyor. Özellikle nisan-temmuz ayları ortaya çıkan polenler alerjik vakaların artmasına neden oluyor. Alerjisi olan kişilerin kapalı alanda vakit geçirmelerini, polen maskesi kullanmalarını, evlerinde de hava temizleyicileri kullanmalarını öneriyoruz" dedi.