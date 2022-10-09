Poliçe dolandırıcıları pes dedirtti! 5 günde 15 milyonluk vurgun





Dolandırıcılar trafik sigortası ile ilgili detaylı bilgi alırken müşteri ile nasıl konuşacakları konusunda bilgilendirildi. Yöneticiler, yakalanmamak için dolandırıcılara dağıttıkları banka hesaplarına 40 işlem yapılması ve telefon hatlarının imha edilmesi talimatını verdi. Yurtdışında bulunan lider, internet arama motorlarına ilan vererek oluşturulan web sitesinin en üst sıralara çıkmasını sağlayarak herkesin bu işte yoğunlaşması için talimat gönderdi.