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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Poliçe dolandırıcıları pes deditti

5 günde 15 milyonluk vurgun yapan kaparo çetesinin, sahte trafik sigorta poliçesi yöntemiyle de binlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Şebekenin geçen yıl dolandırdığı bir vatandaşı ikinci kez dolandırdığı öğrenildi. Bu vatandaşın, 1 yıl boyunca trafikte sahte poliçeseyle araç kullandığı belirlendi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Poliçe dolandırıcıları pes deditti
Yurtdışından yönetilen hücre tipi dolandırıcılık şebekesini, Ankara polisi çökertti. Yurtdışından yönetilen şebekeye yönelik operasyonda 4 ilde gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı. Otomobil alma hayali kuran vatandaşlardan kaparo adı altında 15 milyon lira alan şebekenin trafik sigorta poliçesi ile de binlerce vatandaşı mağdur ettiği belirlendi. İddialara göre yurtdışında bulunan şebeke lideri S.A., yakın çevresinden güvendiği G.K., B.M., B.D. ve A.D.'yi İzmir'de lüks bir rezidansa yerleştirdi. Yurtdışından bazı sigorta acentelerinin internet sayfaları kopyalanarak trafik sigortası ve trafik kaskosu ile ilgili web sitesi oluşturuldu. Yöneticiler, yakalanmamak için dolandırıcılara dağıttıkları banka hesaplarına 40 işlem yapılması ve telefon hatlarının imha edilmesi talimatını verdi. İnternetten trafik sigortası araştıran vatandaşlar dolandırıcıların web sitesini ziyaret edince, fiyat teklifi için oluşturulan panele bilgilerini girdi. Dolandırıcılar bu bilgiler üzerinden kişilere ulaşarak araca ait ruhsatı istedi. Başka sitelerden alınan fiyat tekliflerini düşürerek PDF formatında müşteriye gönderince işlem tamamlanmış oldu. Şebekenin yazışmalarında polis, trajikomik bir detaya rastladı. Şebekenin geçen yıl dolandırdığı bir vatandaş telefonla arayıp,"Geçen yıl uygun fiyata size trafik sigortası yaptırdım. Yenilemek istiyorum' dedi. Aralarında gülüşerek bu yazışmadan bahseden şebeke üyelerinin, aynı vatandaşı ikinci kez dolandırdığı ortaya çıktı. Bu vatandaşın, 1 yıl boyunca trafikte sahte sigorta poliçesiyle araç kullandığı belirlendi.

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Poliçe dolandırıcıları pes deditti
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