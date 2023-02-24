Polikliniğin koridorları depremzede çocuklar için süslendi

Amasya Müftü Yardımcısı Berrin Çelebi, "Malum büyük bir deprem atlattık. Büyük acılar yaşandı. Tabi ki bundan en çok etkilenenler çocuklarımız oldu. Bu açıdan baktığımızda belki çocuk gülerse dünya güler mantığıyla önce onları mutlu etmek istedik. İl Müftülüğümüzün hastanedeki manevi danışmanın önderliğinde, üniversite öğrencilerimizin rehberliğinde onların destekleriyle bu hastanemize böyle güzel bir süsleme yapmak istedik. Yeter ki çocukların yüzü gülsün."

Semt Polikliniği Sorumlu Müdür Yardımcısı Süleyman Karakoç, "Burada bulunan çocuk servisimize gelen depremzede misafirlerimizi her türlü imkanlarla karşılıyoruz ve onlara daha güzel bir ortam sunmak için gayret ediyoruz. Son dönemdeki bu ağır olayın çocuklar üzerindeki travmasının daha çabuk atlatılabilmesi için de burada çeşitli etkinliklerle süslendirdik ve onlara hediyeler, oyuncaklar vererek de daha mutlu olmalarını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.