Polikliniğin koridorları depremzede çocuklar için süslendi

Depremzede çocukların yaşadığı travmanın kısa sürede atlatılması için İl Müftülüğü Manevi Rehberlerin öncülüğünde hastane yönetimi ve gönüllü üniversite öğrencileri tarafından semt polikliniğinin duvarları balonlar, süslerle ve çizgi film karakterleriyle süslendi.
Hastane yönetimi, gönüllü öğrenciler ve müftülük personelleri koridorları el birliği ile süsledi. Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan gönüllü öğrenci de depremzede çocuklar için çizgi film karakterlerinin karakalem çizimlerini yaparak duvarları süslüyor.
Hastanede gönüllü depremzede çocuklarla ilgilenen Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencisi Nurşen Demir, "Yeteneğimi konuşturup, çizim yapıyorum. Onun dışında duvarları süslemeye çalışıyorum. Çocuklarla oyunlar oynamaya çalışıyoruz. Bu şekilde başka elimizden hani yardımlar topluyoruz ama elimizden şu anlık bu geliyor, bunu yapmaya çalışıyoruz."
Amasya Müftü Yardımcısı Berrin Çelebi, "Malum büyük bir deprem atlattık. Büyük acılar yaşandı. Tabi ki bundan en çok etkilenenler çocuklarımız oldu. Bu açıdan baktığımızda belki çocuk gülerse dünya güler mantığıyla önce onları mutlu etmek istedik. İl Müftülüğümüzün hastanedeki manevi danışmanın önderliğinde, üniversite öğrencilerimizin rehberliğinde onların destekleriyle bu hastanemize böyle güzel bir süsleme yapmak istedik. Yeter ki çocukların yüzü gülsün."
Semt Polikliniği Sorumlu Müdür Yardımcısı Süleyman Karakoç, "Burada bulunan çocuk servisimize gelen depremzede misafirlerimizi her türlü imkanlarla karşılıyoruz ve onlara daha güzel bir ortam sunmak için gayret ediyoruz. Son dönemdeki bu ağır olayın çocuklar üzerindeki travmasının daha çabuk atlatılabilmesi için de burada çeşitli etkinliklerle süslendirdik ve onlara hediyeler, oyuncaklar vererek de daha mutlu olmalarını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.