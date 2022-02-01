Polis 126 bin lirayı son anda kurtardı

Nevşehir'de yaşayan 82 yaşındaki K.Y. isimli vatandaş, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan dolandırıcılara aldandı.

Kimlik bilgilerinin başkasının eline geçtiğini söyleyen dolandırıcılar, verdikleri hesap numarasına para yatırmasını istedi.

K.Y. hesabının bulunduğu bankaya giderek kendisine verilen hesap numarasına EFT yapacağını söyledi.

Banka görevlisinin tedirgin hareketlerinden şüphelendiği K.Y'ye ne için EFT yapacağını sorması üzerine panikleyen vatandaş, tadilat için cevabını verdi.

Bunun üzerine bankanın güvenlik görevlisi polisi aradı.

Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri hemen olay yerine gitti.

K.Y'yi ikna eden polis ekipleri, 126 bin 500 lira göndermek üzere olan vatandaşı engelledi.

Polis ekipleri, vatandaşların kendisini polis olarak tanıtıp para isteyenlere inanmaması gerektiğini söyledi.