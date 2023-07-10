Haberler Yaşam Haberleri Polis, 67 suç kaydı olan azılı hırsızı yakaladı
Giriş Tarihi: 11.7.2023

Polis, 67 suç kaydı olan azılı hırsızı yakaladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polis, 67 suç kaydı olan azılı hırsızı yakaladı
İstanbul Bakırköy, Başakşehir ve Güngören ilçelerinde girdikleri işyerlerinin kasalarında nakit para çalan hırsızlardan biri yakalandı. Bakırköy'de B.B.K. adlı bir vatandaşın evine giren hırsızlar önce açıkta duran 400 lirayı ve buldukları araba anahtarını çaldı. Sonra evin otoparkına inip aracı da çalıp kaçtı. Aynı hırsızlar kısa süre sonra Başakşehir'de girdikleri bir kuyumcudan kasadaki nakit paraları çaldı. Hemen ardından Güngören'de bir tekstil atölyesine girip 75 bin lira değerinde döviz ve nakit para çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Olaylarla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, 67 suç kaydı ve aranması olan Mehmet Can U.'yu Bahçelievler'de yakaladı. Hırsızın Bahçelievler'deki bir hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Litvanya'daki üçlü zirve sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
İzmir'de içme suyuna yüzde 43.5 zam! AK Parti ve MHP'nin ret oyuna rağmen kabul edildi
SON DAKİKA | ABD Başkanı Joe Biden: Türkiye'nin İsveç kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İmamoğlu'ndan flaş hamle! Kılıçdaroğlu'na yakın isim görevden alındı
Son dakika: İsveç YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyecek! NATO tarihinde ilk: Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacak
İstanbullunun sinek çilesi: 'Hiç olmadığı kadar şikayet var'
Bakan Tekin'den A Haber'e özel açıklamalar: Türkiye Yüzyılı'nı öğretmenler inşa edecek
Büyüdüğüm sahilde çocuklarımla
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis, 67 suç kaydı olan azılı hırsızı yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA