Polis, 67 suç kaydı olan azılı hırsızı yakaladı

İstanbul Bakırköy, Başakşehir ve Güngören ilçelerinde girdikleri işyerlerinin kasalarında nakit para çalan hırsızlardan biri yakalandı. Bakırköy'de B.B.K. adlı bir vatandaşın evine giren hırsızlar önce açıkta duran 400 lirayı ve buldukları araba anahtarını çaldı. Sonra evin otoparkına inip aracı da çalıp kaçtı. Aynı hırsızlar kısa süre sonra Başakşehir'de girdikleri bir kuyumcudan kasadaki nakit paraları çaldı. Hemen ardından Güngören'de bir tekstil atölyesine girip 75 bin lira değerinde döviz ve nakit para çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Olaylarla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, 67 suç kaydı ve aranması olan Mehmet Can U.'yu Bahçelievler'de yakaladı. Hırsızın Bahçelievler'deki bir hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu ortaya çıktı.