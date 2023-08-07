Polis acı haberi telefonda babaya söyleyemedi

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün peş peşe çalan telefonunu açan trafik polisi, acı haberi babaya söyleyemedi. Sonrasında arayan gencin yakınlarına ise durumunun ağır olduğu belirtilerek, hastaneye gelmeleri istendi. Talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.