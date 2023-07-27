Polis adayı nişanlı genç, trafik canavarı kurbanı oldu

Pozantı Yönünden Çamardı yönüne gitmekte olan Ünal Korkoca yönetimindeki minibüs ile karşı yönden gelen Osman Uğur Yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Otomobil sürücüsü Osman Uğur ve Minibüs sürücüsü Ünal Korkoca'nın hayatını kaybettiği belirledi. Otomobilde bulunan bayan yolcu ise ağır yaralı olarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Osman Uğur'un polis okulu öğrencisi olduğu ve yeni nişanlandığı öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.