‘Polis Alim Nar’ı fikir ve eylem birliğiyle şehit ettiler’

İstanbul Silivri'de 23 Ekim 2022'de gerçekleşen Recep Esved cinayetinin firari şüphelilerine yönelik yapılan operasyonda komiser yardımcısı Alim Nar'ı 4 kurşunla şehit eden 3 sanığın yargılandığı davada mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Turan Taş ve Nihat Taş'a 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 71 yıl hapis cezası, sanık Can Erseven'e ise 53 yıl hapis cezası veren Silivri 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Turan ve Nihat Taş'ın fikir ve eylem birliğiyle komiser yardımcısını şehit ettiğine dikkat çekti.Kararda, firari şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan operasyonda, polislerin kendilerinin polis olduğunu gösteren yelekleriyle, uyarı ateşi yapıp, polis memurlarının aralıklarla polis olduklarını belirtir şekilde 'kıpırdamayın, açın kapıyı, polis' şeklinde uyarıda bulunmalarına rağmen şüphelilerin ateşle karşılık verdikleri anlatıldı. Ayrıca kamera görüntülerinden anlaşılacağı üzere bazı polis memurlarının son anda kurtuldukları, polis memurunu şehit eden atışın hangi tabancadan çıktığı belirlenemediği ancak Nihat Taş tarafından yapılan 13 ve Turan Taş tarafından yapılan 1 adet atış sonucunda gerçekleştirildiği konusunda herhangi bir şüphenin bulunmadığı aktarıldı. İkilinin birlikte hareket ederek komiser yardımcısını şehit ettikleri anlatıldı.