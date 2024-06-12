Polis Alp Efe Bekit’i şehit eden sanığa 25 yıl hapis

Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Alp Efe Bekit, 15 Temmuz'da akşam saatlerinde Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde yapılan sabit motosiklet denetimi sırasında "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.





AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ



Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan motosiklet ehliyeti olmayan sürücüsü Osman Boyraz ise 16 Temmuz'da tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma sonunda Osman Boyraz hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle dava açılmıştı.



KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şehit polis Alp Efe Bekit'in eşi Ezgi Bekir, emekli polis annesi Hülya Bekit ve babası Ali Nazif Bekit avukatları Funda Sadıkahmet ile birlikte katıldı. Tutuklu sanık Osman Boyraz ve avukatları da duruşmaya katıldı.



"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"



Söz alan sanık Osman Poyraz, pişman olduğunu ifade ederek "Yurt dışında çalışıyorum. Bu güne kadar hiç suç işlemedim. Öksüz ve yetim büyüdüm. Şehidimizin çocuğunun ne halde büyüyeceğini biliyorum. Vicdan azabı çekiyorum. Uyuyamıyorum" dedi.



25 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ



Karar öncesi son sözünde ise beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Osman Poyraz hakkındaki kararını açıkladı. Sanığa, "Olası kastla öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.