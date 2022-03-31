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Giriş Tarihi: 31.3.2022 16:56 Son Güncelleme: 31.3.2022 16:58

Polis aracı kaza yaptı 2 polis yaralandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polis aracı kaza yaptı 2 polis yaralandı

İstanbul Esenyurt’ta TEM otoyolunda orta refüje çarpan polis aracı kaza yaptı. Beylikdüzü İlçe Emniyetinde görevli iki polis yaralandı. Şoför N.G.’nin bir ayağı kopma noktasına gelirken diğer yaralı polis M.Ö.’nün ise ayağı kırıldı. Olay yerine giden ekipler ve çevredekilerin yardımı ile iki polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt Akevler Mahallesi TEM otoyolu bağlantı noktasında Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye polis aracı gece saatlerinde orta refüje çarparak kaza yaptı. Kaza sırasında aracın ön kısmına k gibi saplanan refüj iki polis memurunu ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler yaralı polis memurlarını aracın içerisinden güçlükle çıkarıp hastaneye kaldırdı. Şoför tarafında olan polis memurunun bilinci açık olduğu ancak sıkışan ayağının kopma noktasına geldiği öğrenildi. Yaralı polis memuru N.G. hastaneye kaldırıldı. Diğer polis memuru M.Ö.'nün ise ayağında kırıklar olduğu araçtan dışarı fırladığı belirlendi. İki polis memuru da hastaneye kaldırıldı.

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Polis aracı kaza yaptı 2 polis yaralandı
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